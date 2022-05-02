150 кілограмів різного товару везли в Україну два водії рейсового автобусу Севілья- Київ. Один – житель Хмельницької області, інший – Львівської.

Сьогодні зранку вони заїхали у пункт пропуску Тиса- Загонь на українсько-угорському кордоні, що поблизу міста Чоп на Закарпатті. В одній із поданих митникам декларацій водії вказали, що на територію України ввозять лише гуманітарну допомогу. Інших товарів, які потребують декларування, не мають.

Та під час перевірки багажного відсіку автобуса, серед особистих речей пасажирів, митники виявили картонні коробки. Вони були вщент заповнені новими брендовими жіночими сукнями відомих торгових марок. Усього – понад 170 речей різних розмірів. За попередніми підрахунками, коштують вони понад 300 тисяч гривень.

Брендові сукні під виглядом гуманітарної допомоги намагалися завезти в Україну з Іспанії / 8 фотографий

– Водії сподівалися безперешкодно завезти на митну територію України цей товар для подальшої комерції, замаскувавши його під гуманітарну допомогу, – зазначають на Закарпатській митниці.

За порушення митних правил , за статтею 472 МКУ, на них склади протокол. Незадекларований товар вилучили. Брендові сукні перемістили на склад митниці. Їхню остаточну вартість встановлять експерти. А справу скерують до суду.

Фото: Закарпатська митниця