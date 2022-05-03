Ирпень разрушен на 70%, найдено 290 убитых россиянами жителей – Венедиктова

Май, 03 в 15:26

В Ирпене, которая с 4 по 28 марта была оккупирована РФ, завершен первый этап расследования преступлений российских военных, в настоящее время город комплексно проработали прокуроры, а также следователи Нацполиции и ГБР. Об этом рассказала на брифинге генпрокурор Ирина Венедиктова.

– Обзор начался с фиксации общей картины города. Осмотрено 17 535 объектов, установлено 885 полностью разрушенных, 2 738 – частично разрушенных, 8 651 – поверхностно поврежденный объект. Это значит, что 70% города получили повреждения, – уточнила она.

По ее словам, установлено шесть мест расположения вражеских позиций, изъято 190 взрывоопасных предметов, элементов артснарядов и другого оружия.

– Прокуроры и следователи зафиксировали применение врагом против мирного населения противопехотных мин, минометных мин 82-го и 120-го калибров, аэробалистических ракет Искандер-М, шрапнельных снарядов, что является нарушением российскими военными законов и обычаев войны. Это оружие запрещено Женевскими конвенциями, – подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова рассказала, что эксперты обнаружили в Ирпене 290 тел: 161 мужчина, 73 женщины, один ребенок и еще 55 человеческих останков. На сегодняшний день опознаны 185 погибших, 105 – до сих пор не идентифицированы, поэтому судебно-медицинские экспертизы продолжаются.

Сейчас смотрят

– Причиной смерти 35 человек являются осколочные, а 40 – огнестрельные ранения. Относительно пяти человек причиной смерти стали черепно-мозговые травмы и даже влияние голода. В 210 случаях установление причины смерти требует проведения дополнительных гистологических экспертиз, – сказала она.

В ходе первого этапа расследования, как отметила генпрокурор, допрошены 288 свидетелей зверств армии РФ – преимущественно жители Ирпеня, которые не смогли уехать.