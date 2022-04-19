Для восстановления города Ирпень (Киевская область), инфраструктура которого была разрушена во время полномасштабного вторжения российских войск, необходимо около $1 млрд.

Об этом сообщил глава Инвестиционного совета Ирпеня и бывший мэр города Владимир Карплюк.

Он отметил, что, согласно подсчетам экспертов, для восстановления уничтоженного или поврежденного жилищного фонда города необходимо около $850 млн. Речь идет как о многоквартирных, так и частных жилых домах.

Еще около $150 млн нужно на восстановление уничтоженной городской инфраструктуры.

– Таким образом, для восстановления всей инфраструктуры Ирпенской общины после масштабных разрушений оккупантами необходимо $1 млрд, – рассказал Карплюк.

Ранее сообщалось, что в Ирпене повреждены более 1 000 зданий (115 разрушены полностью).

Следователи Государственного бюро расследований уже задокументировали военные преступления войск РФ против мирных жителей Ирпеня. В частности, было обнаружено 13 захоронений мирных жителей.

Следователи ГБР установили, что российские захватчики использовали в жилых кварталах города разные виды запрещенного вооружения (противопехотные мины, танковые снаряды, Грады, аэробалистическую ракету Искандер-М и прочее).

В Ирпене уже провели осмотр 269 тел убитых мирных граждан. В городе было установлено семь мест расстрела местных жителей. В общей сложности, полицейские выстроили детальную хронологию действий войск РФ в этом населенном пункте.

Источник: Владимир Карплюк

Фото: Владимир Карплюк