Скандально известного экс-нардепа Царева приговорили к 12 годам

По делу бывшего нардепа от Партии регионов и экс-кандидата в президенты Олега Царева, которое находилось в суде с 2017 года, Шевченковский райсуд Киева 3 мая поставил точку, объявив приговор – 12 лет тюрьмы.

Царев был признан виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 УК Украины – то есть в публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ, которые прозвучали еще весной 2014 года.

Согласно постановлению суда, он также был лишен первого ранга госслужащего и права занимать выборные должности, должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

Кроме того, суд обратился к президенту Украины с представлением о лишении Царева государственной награды — ордена За заслуги ІІІ степени, которым его наградил Виктор Янукович 23 августа 2011 года (указ №845/2011).

Такую просьбу в суде объяснили тем, что “Царев после совершения уголовных правонарушений продолжил антиукраинскую деятельность, в частности, при условии разрешения высшим политическим руководством РФ агрессивной войны против Украины, которая продолжается с 2014 года и перешла в фазу настоящего геноцида украинской нации, с проявлениями мародерства, издевательств и насилием над гражданскими, в соответствии с общедоступными данными СМИ активно участвовал совместно с российскими “военными” в античеловеческих мероприятиях, прикрываясь “благотворительной” миссией в форме псевдопомощи жителям Киевской области”.

Олег Царев был нардепом от Партии регионов, после Майдана 2014 года баллотировался на пост президента Украины, а затем снял свою кандидатуру и начал открыто выступил за проведение “референдума” в Донецкой и Луганской областях.

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Впоследствии объявил себя “спикером парламента Новороссии”.

Олег Царев был нардепом от Партии регионов, после Майдана 2014 года баллотировался на пост президента Украины, а затем снял свою кандидатуру и начал открыто выступил за проведение “референдума” в Донецкой и Луганской областях.

Впоследствии объявил себя “спикером парламента Новороссии”.

Фото: Николай Полозов