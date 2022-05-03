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Факти / Україна

Скандально відомого екснардепа Царьова засудили до 12 років

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олег Царьов

У справі колишнього нардепа від Партії регіонів та екскандидата у президенти Олега Царьова, яка перебувала в суді з 2017 року, Шевченківський райсуд Києва 3 травня поставив крапку, оголосивши вирок – 12 років в’язниці.

Царьова визнали винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 КК України – тобто у публічних закликах до зміни меж території та державного кордону України, а також до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, які прозвучали ще навесні 2014 року.

Згідно з ухвалою суду, його також позбавили першого рангу держслужбовця і права обіймати виборні посади, посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Окрім того, суд звернувся до президента України з поданням щодо позбавлення Царьова державної нагороди – ордена За заслуги ІІІ ступеня, яким його нагородив Віктор Янукович 23 серпня 2011 року (указ №845/2011).

Таке прохання в суді пояснили тим, що “Царьов після вчинення кримінальних правопорушень продовжив антиукраїнську діяльність, зокрема, за умов розв’язання вищим політичним керівництвом РФ агресивної війни проти України, яка триває з 2014 року і перейшла в фазу справжнього геноциду української нації, із проявами мародерства, знущанням і насильством над цивільними, відповідно до загальнодоступних даних ЗМІ брав активну участь спільно з російськими “військовими” в антилюдських заходах, прикриваючись “благодійною” місією у формі псевдодопомоги мешканцям Київської області”.

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Олег Царьов був нардепом від Партії регіонів, після Майдану 2014 році балотувався на посаду президента України, а потім зняв свою кандидатуру і почав відкрито виступив за проведення “референдуму” в Донецькій і Луганській областях.

Згодом взагалі оголосив себе “спікером парламенту Новоросії”.

Фото: Николай Полозов

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