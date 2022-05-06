Десантники з Пскова, кадировці, Росгвардія: стало відомо, хто чинив злочини у Бучі

Журналісти видання Reuters провели розслідування і з’ясували, хто конкретно з російських військових причетний до воєнних злочинів у Бучі.

Для цього вони поспілкувалися із майже сотнею українців, що пережили окупацію Бучі та змогли опізнати представників “доблесної” регулярної армії РФ.

З’ясувалося, що йдеться про кадирівців, десантників з Пскова, а також силовиків Росгвардії.

Псковські десантники

– …Серед окупаційних військ були і військовослужбовці російських сил безпеки “Витязь”, про що свідчить документ, який посвідчує особу, знайдений на місці події. “Витязь”, присутність якого в Бучі розкривається тут вперше, знаходиться під командуванням росгвардії. Її керівник Віктор Золотов, який не прокоментував цю статтю, є колишнім охоронцем Путіна і підпорядковується безпосередньо президенту Росії.

Росгвардія

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– …Житель Бучі в своєму будинку також виявив любовний лист, який був адресований окупанту з 76-ї десантно-штурмової дивізії з Пскова Олександру Логвиненку. У сусідньому будинку знайшли напис на стіні “Wolf_68”. Виявилось, що так у соціальних мережах підписується росіянин Кирило Крючков. Він служив у 234-му штурмовому авіаполку, який входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Кадирівці

За даними видання, під час окупації у місті також перебували три підрозділи “кадирівців”.

– …На відео, опублікованому в Telegram 26 лютого, чеченського командира Хусейна Межидова видно в неназваному місці, яке Reuters зіставив із Гостомелем, приблизно в 5 км на північ від Бучі.

– …За селом Лубянка, приблизно в 13 км на північ від Бучі, військовослужбовці територіальної оборони України показали Reuters будинок, де, за їхніми словами, перебували чеченські війська. На одній із дверей російською мовою написано: «Ахмат – сила!» Це було посилання на Ахмата Кадирова, колишнього лідера Чечні та батька Рамзана.