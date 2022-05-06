США не сообщают Украине данные о местонахождении генералов РФ, но уточнили координаты крейсера Москва – CNN

Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским контактам для подтверждения того, что это действительно крейсер Москва. США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении. Об сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с событиями.

Однако неясно, знали ли США, что Украина, будет наносить удар по кораблю, и США не принимали участия в этом решении, сообщили источники.

Корабль затонул после того, как 14 апреля в него попали две украинские крылатые ракеты, что нанесло серьезный удар по российским военным.

Но это также поднимает вопросы о красных линиях США и России, когда речь идет об американской военной поддержке Украины.

США в течение нескольких месяцев предоставляли украинским силам разведданные о передвижениях российских войск внутри Украины, в том числе перехваченные сообщения о российских военных планах. США также предоставляет Украине информацию, которая позволит украинцам лучше понять угрозу, которую представляют российские корабли в Черном море, многие из которых запускают ракеты по территории Украины.

Однако есть также четкие ограничения на то, чем США будут делиться, сообщили CNN несколько источников.

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Например, США пока отказываются предоставлять Украине информацию о потенциальных целях внутри самой России. И хотя разведданные, которыми США делятся о передвижениях российских войск внутри Украины, могут включать такие детали, как транспортные средства и типы личного состава в определенном месте, США не предоставили Украине разведданные о местонахождении конкретных российских военачальников, заявили официальные лица.

— Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений украинскими военными по целеуказанию, — заявил в четверг журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби добавил, что Украина объединяет информацию, которую мы и другие партнеры предоставляем, с разведданными, которые они сами собирают на поле боя, а затем принимают собственные решения и предпринимают собственные действия.

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Фото: Twitter OSINTtechnical