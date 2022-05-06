США не повідомляють Україні дані про місцезнаходження генералів РФ, але уточнили координати крейсера Москва – CNN

Українські сили, помітивши російський військовий корабель у Чорному морі, зателефонували своїм американським контактам для підтвердження того, що це справді крейсер Москва. США відповіли ствердно і надали розвідувальні дані про його місцезнаходження. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з подіями.

Проте незрозуміло, чи США знали, що Україна буде завдавати удару по кораблю, і США не брали участі в цьому рішенні, повідомили джерела.

Корабель затонув після того, як 14 квітня в нього влучили дві українські крилаті ракети, що завдало серйозного удару по російським військовим.

Але це також порушує питання про червоні лінії США та Росії, коли йдеться про американську військову підтримку України.

США протягом кількох місяців надавали українським силам розвіддані про пересування російських військ усередині України, зокрема перехоплені повідомлення про російські військові плани. США також надає Україні інформацію, яка дасть змогу українцям краще зрозуміти загрозу, яку становлять російські кораблі в Чорному морі, багато з яких запускають ракети територією України.

Однак є також чіткі обмеження на те, чим США ділитимуться, повідомили CNN кілька джерел.

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Наприклад, США поки що відмовляються надавати Україні інформацію про потенційні цілі всередині самої Росії. І хоча розвіддані, якими США діляться про пересування російських військ усередині України, можуть включати такі деталі, як транспортні засоби та типи особового складу в певному місці, США не надали Україні розвіддані про місцезнаходження конкретних російських воєначальників, заявили офіційні особи.

– Ми не надаємо розвіддані про місцезнаходження високопоставлених воєначальників на полі бою і не беремо участі в ухваленні рішень українськими військовими за вказівкою, – заявив у четвер журналістам прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Кірбі додав, що Україна об’єднує інформацію, яку ми та інші партнери надаємо, з розвідданими, які вони самі збирають на полі бою, а потім ухвалюють власні рішення та роблять власні дії.

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Фото: Twitter OSINTtechnical