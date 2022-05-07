Тактический успех ВСУ при определенных условиях может перерасти и в оперативный – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга сообщил, что наиболее ожесточенные бои идут на трех направлениях. Первое направление – это Луганское, где враг пытается окружить Рубежное, Попасную, Северодонецк. Второе направление – это из Гуляйполя в Запорожье. И третье направление от Херсона до Кривого Рога. Наибольшие усилия противник сосредотачивает в направлении от Изюма до Краматорска, Славянска, Попасной, Северодонецка.

— Продвигаться противнику не удается, наши войска ведут оборонительную операцию, которая проходит успешно для нашей страны, хотя и немалой ценой. Враг пытается добить защитников Азовстали, пытается сделать это до 9 мая, чтобы принести Путину как подарок. Я думаю, это не удастся, и пока защитники Азовстали ведут очень неравные бои с превосходящими силами противника, использующими дальнюю авиацию и армейскую авиацию, и фронтовую, и танки, и наземную артиллерию, и огонь с кораблей. Офис президента, украинская дипломатия, Кабмин, Верховная Рада приложат огромные усилия для того, чтобы эвакуировать гражданских с завода Азовсталь и помочь военным политико-дипломатическим путем, — заявил Арестович.

Также он добавил, что враг несет большие потери на главных направлениях, а наши войска продвинулись в Харьковской и Херсонской областях.

— Там мы имеем тактический успех и яркий пример освобождения нашей земли от врага. Этот тактический успех в определенных условиях может перерасти и в оперативный успех, — говорит советник.

Кроме того, Арестович назвал потери врага:

Личный состав — 24 900+200

Танки – 1 110+18

Боевые бронированные машины – 2 686+35

Пушки — 502+3

РСЗО — 171+2

Средства ПВО — 83

Самолеты — 199+3

Вертолеты — 155

Автомобильная техника и цистерны — 1 926+19

Корабли/катера- 11+1

БПЛА ОТР — 324+12

Специальная техника — 38

Крылатые ракеты — 90

Также он отметил, что сегодня отмечает праздник украинская пехота, и поздравил с этим всех, кто принадлежит к этому почетному званию.