Тактичний успіх ЗСУ за певних умов може перерости і в оперативний – Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу повідомив, що найбільш запеклі бої йдуть на трьох напрямках. Перший напрямок – це Луганський, де ворог намагається оточити Рубіжне, Попасну, Сєвєродонецьк. Другий напрямок – це з Гуляйполя до Запоріжжя. І третій напрямок від Херсону до Кривого Рогу. Найбільші зусилля противник зосереджує в напрямку від Ізюму до Краматорська, Слов’янська, Попасної, Сєвєродонецька.

– Просуватися противнику не вдається, наші війська ведуть оборонну операцію, яка відбувається успішно для нашої країни, хоча і чималою ціною. Ворог намагається добити захисників Азовсталі, намагаються зробити це до 9 травня, щоб принести Путіну як подарунок. Я думаю, це не вдасться, і поки захисники Азовсталі ведуть дуже нерівні бої з переважаючими силами противника, які використовують дальню авіацію, і армійську авіацію, і фронтову, і танки, і наземну артилерію, і вогонь з кораблів. Офіс президента, українська дипломатія, Кабмін, Верховна Рада докладе величезних зусиль для того, аби евакуювати цивільних з заводу Азовсталь та допомогти військовим політико-дипломатичним шляхом, – заявив Арестович.

Також він зазанчив, що ворог несе великі втрати на головних напрямках, а наші війська просунились у Харківській та Херсонській областях.

– Там ми маємо тактичний успіх і маємо яскравий приклад звільнення нашої землі від ворога. Цей тактичний успіх за певних умов може перерости і в оперативний успіх, – каже радник.

Крім того, Арестович назвав втрати ворога:

Особовий склад – 24 900+200

Танки – 1 110+18

Бойові броньовані машини – 2 686+35

Гармати – 502+3

РСЗВ – 171+2

Засоби ППО- 83

Літаки – 199+3

Гелікоптери – 155

Автомобільна техніка та цистерни – 1 926+19

Кораблі/катери – 11+1

БпЛА ОТР – 324+12

Спеціальна техніка – 38

Крилаті ракети – 90

Також він зазначив, що сьогодні відзначає свято українська піхота, і привітав з ним всіх, хто належить до цього почесного звання.