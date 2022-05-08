“ХНР” не будет. ВСУ будут убивать столько оккупантов, сколько потребуется — Подоляк

Украинская власть не позволит создать так называемую “Херсонскую народную республику”. Для освобождения оккупированных территорий ВСУ будут убивать столько российских военных, сколько понадобится.

Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал в эфире Радио HB.

Он подчеркнул, что для Украины и всего мира создание “народных республик” на территории соверенного государства является уголовным правонарушением.

– Не будет ни одной “Херсонской народной республики”. Не будет. Она (Область. – Ред.) будет освобождена в полном объеме максимально жестко, если это потребуется, с точки зрения количества безвозвратных жертв среди российских военнослужащих. То есть будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы в Херсонской области навсегда забыли словосочетание “российская оккупация”. Это будет точно, – заверил он.