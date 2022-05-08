Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 73 день війни
Вбили Вбили
223 дітей
Поранили Поранили
>410 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна

“ХНР” не буде. ЗСУ вбиватимуть стільки окупантів, скільки буде потрібно – Подоляк

Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Михайло Подоляк

Українська влада не дозволить створити так звану “Херсонську народну республіку”. Для звільнення окупованих територій ЗСУ вбиватимуть стільки російських військових, скільки знадобиться.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в ефірі Радіо HB.

Він наголосив, що для України та всього світу створення “народних республік” на території суверенної держави є кримінальним правопорушенням.

– Не буде жодної “Херсонської народної республіки”. Не буде. Вона (Область. – Ред.) буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з погляду кількості безповоротних жертв серед російських військовослужбовців. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб на Херсонщині назавжди забули словосполучення “російська окупація”. Це буде точно, – запевнив він.

Читайте
На Херсонщині окупанти примушують підприємців отримувати "тимчасові дозволи" на роботу

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка