“ХНР” не буде. ЗСУ вбиватимуть стільки окупантів, скільки буде потрібно – Подоляк

Українська влада не дозволить створити так звану “Херсонську народну республіку”. Для звільнення окупованих територій ЗСУ вбиватимуть стільки російських військових, скільки знадобиться.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в ефірі Радіо HB.

Він наголосив, що для України та всього світу створення “народних республік” на території суверенної держави є кримінальним правопорушенням.

– Не буде жодної “Херсонської народної республіки”. Не буде. Вона (Область. – Ред.) буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з погляду кількості безповоротних жертв серед російських військовослужбовців. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб на Херсонщині назавжди забули словосполучення “російська окупація”. Це буде точно, – запевнив він.