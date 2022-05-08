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Факты / Украина

РФ сбросила авиабомбу на сельскую школу под Лисичанском: там прятались почти сто человек

Наташа Тарчевська редактор ленты
РФ сбросила авиабомбу на сельскую школу под Лисичанском: там прятались почти сто человек

7 мая российские оккупанты совершили авиаудар по Белогоровке, небольшому селу под Лисичанском, что в Луганской области. Бомба упала прямо на местную школу, где в укрытии скрывалось около 90 жителей села.

Об этом вечером 7 мая в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Сегодня российские убийцы “воевали” с безоружными мирными жителями. Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться… Подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс, – с болью написал он.

Глава Луганской ОВА также обнародовал фотографии с места трагедии: на кадрах заметно, что школу уже не удастся восстановить, от нее остались только горы кирпича и пепла.

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По информации Сергея Гайдая, по состоянию на 22.00 7 мая спасатели достали из-под завалов всего 30 человек.

Есть ли среди них погибшие и когда разбор завалов будет завершен, неизвестно.

Источник: Сергей Гайдай

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