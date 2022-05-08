Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 73 день війни
Вбили Вбили
223 дітей
Поранили Поранили
>410 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна

РФ скинула авіабомбу на сільську школу під Лисичанськом: там ховалися майже сто людей

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
РФ скинула авіабомбу на сільську школу під Лисичанськом: там ховалися майже сто людей

7 травня російські окупанти здійснили авіаудар по Білогорівці, невеличкому селу під Лисичанськом, що в Луганській області. Бомба впала прямо на місцеву школу, де в укритті ховалися близько 90 мешканців села.

Про це ввечері 7 травня у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Сьогодні російські вбивці “воювали” з беззбройними мирними мешканцями. Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися… Підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс, – з болем написав він.

Очільник Луганської ОВА також оприлюднив світлини з місця трагедії: на кадрах помітно, що школу вже не вдасться відновити, від неї залишилися лише гори цегли і попелу.

Зараз дивляться

За інформацією Сергія Гайдая, станом на 22.00 7 травня рятувальники дістали з-під завалів лише 30 людей.

Чи є серед них загиблі і коли розбір завалів буде завершено, наразі невідомо.

Джерело: Сергій Гайдай

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка