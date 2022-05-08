7 травня російські окупанти здійснили авіаудар по Білогорівці, невеличкому селу під Лисичанськом, що в Луганській області. Бомба впала прямо на місцеву школу, де в укритті ховалися близько 90 мешканців села.

Про це ввечері 7 травня у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Сьогодні російські вбивці “воювали” з беззбройними мирними мешканцями. Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися… Підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс, – з болем написав він.

Очільник Луганської ОВА також оприлюднив світлини з місця трагедії: на кадрах помітно, що школу вже не вдасться відновити, від неї залишилися лише гори цегли і попелу.

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За інформацією Сергія Гайдая, станом на 22.00 7 травня рятувальники дістали з-під завалів лише 30 людей.

Чи є серед них загиблі і коли розбір завалів буде завершено, наразі невідомо.

Джерело: Сергій Гайдай