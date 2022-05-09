Президент Володимир Зеленський під час зустрічі лідерів Великої сімки запропонував конкретні кроки, які наразі необхідні Україні для перемоги у війні.

Відеозвернення до світових лідерів з групи семи опублікував сам президент України на своїх інформаційних порталах.

– Подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нам зараз, щоб все ж таки перемогти у захисті свободи, – сказав президент Зеленський.

За його словами, наразі Україні потрібні три ключові елементи, що можуть забезпечити українську перемогу:

Зброя

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн G7 надати Україні ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) M142 HIMARS і М270 MLRS та інші озброєння, які були надіслані у запиті до країн світу.

– Як і у час Другої світової війни, доля свободи вирішується на полі бою. Отже Україна має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію, – сказав Зеленський у зверненні.

Санкції

Володимир Зеленський наголосив, що спеціальна міжнародна група експертів, під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака, розробила План дій, щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Президент України закликав лідерів G7 реалізувати цей план чи хоча б надати експерту оцінку з боку країн Великої сімки.

Фінансова підтримка та відновлення після війни

Президент Зеленський заявив, що аналогічно до Другої світової війни, західними лідерами ведуться розмови про відродження таких програм, як План Маршалла, так і ленд-ліз з боку США.

Зараз дивляться

– Поки війна триває, ми потребуємо щомісячно підтримки на рівні від $5 до $7 мільярдів. Коли війна завершиться, потрібно буде відновлювати зруйноване Росією на більш ніж $600 мільярдів, – сказав президент України.

Володимир Зеленський подякував кожній країні Великої сімки за допомогу зброєю, фінансами та санкціями, але заявив, що держави G7 мають усвідомлювати необхідність ще більшої допомоги.