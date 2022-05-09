С начала полномасштабной войны России против Украины украинские военные ликвидировали около 25 650 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 150 захватчиков.
Обновленные потери России озвучили в Генштабе ВСУ. Также за сутки украинские защитники уничтожили еще 15 вражеских танков, 23 боевые бронированные машины и 17 беспилотников.
Боевые потери РФ в войне против Украины:
- танки – 1 145 (+15);
- боевые бронированные машины – 2 764 (+23);
- артиллерийские системы – 513 (+4);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 185 (+6);
- средства ПВО – 87 (+1);
- самолеты – 199;
- вертолеты – 158 (+2);
- автомобильная техника и автоцистерны – 1 970 (+9);
- корабли/катера – 12;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17);
- специальная техника – 41 (+2);
- крылатые ракеты – 94 (+2).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.
По информации Генштаба ВСУ, на 75-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты продолжают наступление на Восточном фронте. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
В частности, на Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии свои усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное и Попасная. Также готовится к наступательным действиям на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.