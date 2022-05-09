С начала полномасштабной войны России против Украины украинские военные ликвидировали около 25 650 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 150 захватчиков.

Обновленные потери России озвучили в Генштабе ВСУ. Также за сутки украинские защитники уничтожили еще 15 вражеских танков, 23 боевые бронированные машины и 17 беспилотников.

Боевые потери РФ в войне против Украины:

танки – 1 145 (+15);

боевые бронированные машины – 2 764 (+23);

артиллерийские системы – 513 (+4);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 185 (+6);

средства ПВО – 87 (+1);

самолеты – 199;

вертолеты – 158 (+2);

автомобильная техника и автоцистерны – 1 970 (+9);

корабли/катера – 12;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17);

специальная техника – 41 (+2);

крылатые ракеты – 94 (+2).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

По информации Генштаба ВСУ, на 75-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты продолжают наступление на Восточном фронте. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

В частности, на Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии свои усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное и Попасная. Также готовится к наступательным действиям на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.

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Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.