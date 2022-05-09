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Факти / Україна

Понад 25,6 тис. військових і 1 145 танків: втрати РФ у війні проти України

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Понад 25,6 тис. військових і 1 145 танків: втрати РФ у війні проти України

Від початку повномасштабної війни Росії проти України українські військові ліквідували близько 25 650 російських окупантів. За добу знищили ще 150 загарбників.

Оновлені втрати Росії озвучили в Генштабі ЗСУ. Також за добу українські захисники знищили ще 15 ворожих танків, 23 бойові броньовані машини і 17 безпілотників.

Бойові втрати РФ у війні проти України:

  • танки ‒ 1 145 (+15);
  • бойові броньовані машини ‒ 2 764 (+23);
  • артилерійські системи – 513 (+4);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 185 (+6);
  • засоби ППО – 87 (+1);
  • літаки – 199;
  • гелікоптери – 158 (+2);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 1 970 (+9);
  • кораблі/катери – 12;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17);
  • спеціальна техніка – 41 (+2);
  • крилаті ракети – 94 (+2).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 75-ту добу повномасштабної війни російські окупанти продовжують наступ на Східному фронті. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зокрема, на Донецькому напрямку ворог за підтримки авіації та артилерії свої зусилля зосередив на спробі взяття під контроль населених пунктів Рубіжне і Попасна. Також готується до наступальних дій на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку.

Зараз дивляться

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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