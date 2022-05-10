ЕС и Венгрии удалось достичь прогресса по шестому пакету санкций – Еврокомиссия

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Европейского союза, включая Венгрию, удалось достичь прогресса по шестому пакету санкций.

– Сегодняшняя вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа, – написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Twitter в понедельник, 9 мая.

Она добавила, что созывает очередную консультацию с региональными игроками, чтобы усилить региональное сотрудничество по нефтяной инфраструктуре.

Напомним, Венгрия является основным оппозиционером, мешающим ЕС принять шестой пакет санкций, включающий в себя нефтяное эмбарго. Власти страны призывают гарантировать им энергетическую безопасность.