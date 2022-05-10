Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 75 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>415 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Світ

ЄС та Угорщині вдалося досягти прогресу щодо шостого пакету санкцій – Єврокомісія

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Росія санкції

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країнам Європейського Союзу, включно із Угорщиною, вдалося досягти прогресу щодо шостого пакету санкцій.

– Сьогоднішня вечірня дискусія з прем’єр-міністром Віктором Орбаном допомогла прояснити питання, пов’язані із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота, – написала фон дер Ляєн на своїй сторінці у соцмережі Twitter у понеділок, 9 травня.

Вона додала, що скликає чергову консультацію з регіональними гравцями, щоб посилити регіональну співпрацю щодо нафтової інфраструктури.

Нагадаємо, Угорщина є основним опозиціонером, який заважає ЄС прийняти шостий пакет санкцій, що включає нафтове ембарго. Влада країни закликає гарантувати їм енергетичну безпеку.

Читайте
Угорщина знову заблокувала рішення ЄС щодо заборони імпорту російської нафти - Bloomberg

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка