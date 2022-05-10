ЄС та Угорщині вдалося досягти прогресу щодо шостого пакету санкцій – Єврокомісія

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країнам Європейського Союзу, включно із Угорщиною, вдалося досягти прогресу щодо шостого пакету санкцій.

– Сьогоднішня вечірня дискусія з прем’єр-міністром Віктором Орбаном допомогла прояснити питання, пов’язані із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота, – написала фон дер Ляєн на своїй сторінці у соцмережі Twitter у понеділок, 9 травня.

Вона додала, що скликає чергову консультацію з регіональними гравцями, щоб посилити регіональну співпрацю щодо нафтової інфраструктури.

Нагадаємо, Угорщина є основним опозиціонером, який заважає ЄС прийняти шостий пакет санкцій, що включає нафтове ембарго. Влада країни закликає гарантувати їм енергетичну безпеку.