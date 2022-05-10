Российская Федерация может прибегнуть к диверсиям на объектах химической промышленности Украины.

О такой вероятности сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, обвинить в диверсиях РФ намерена подразделения ВСУ.

Сохраняется также высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

По состоянию на 10 мая россияне для поддержки действий своих подразделений в Восточной операционной зоне – на Слобожанском и Донецком направлениях, а также в районе завода Азовсталь – сосредотачивают основные усилия авиационной группировки РФ.

Артиллерию враг применяет практически вдоль всей линии соприкосновения.

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Источник: Генштаб ВСУ