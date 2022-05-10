РФ може вдатись до диверсій на хімічних об’єктах – Генштаб ЗСУ

Російська Федерація може вдатися до диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України.

Про таку імовірність повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, звинуватити в диверсіях РФ має намір підрозділи ЗСУ.

Зберігається також висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

Станом на 10 травня росіяни задля підтримки дій своїх підрозділів у Східній операційній зоні – на Слобожанському та Донецькому напрямках, а також у районі заводу Азовсталь – зосереджують основні зусилля авіаційного угруповання РФ.

Артилерію ворог застосовує практично уздовж усієї лінії зіткнення.

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Джерело: Генштаб ЗСУ