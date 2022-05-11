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Факты / Украина

Это будет огромная глупость: Арестович о вероятности наступления на Киев

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Это будет огромная глупость: Арестович о вероятности наступления на Киев

Если Россия решит перебросить несколько тысяч накопленных военных под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин Live. Он отметил, что нужно различать планы и возможности их реализации.

– Они, конечно, такие вещи обсуждают, мы об этом знаем. Но реально нет никакой возможности. Если они накопленные несколько тысяч бросят под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством. Думаю, что на это даже не пойдет российское командование. Потому что это будет глупость. Они не пойдут на это, – подчеркнул он.

На днях глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что вероятность повторного наступления российских войск на Киев всегда остается. По его словам, власти города не исключают таких вариантов, поэтому готовятся к разным действиям врага.

Со своей стороны мэр столицы Виталий Кличко больше не призывает киевлян подождать с возвращением в Киев. Но сегодня каждый, кто возвращается в столицу, должен понимать, что город пока не может быть безопасным.

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Фото: Офис президента

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