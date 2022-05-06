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Факты / Украина / Общество

Власти Киева не исключают возможность повторного наступления на столицу — Павлюк

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Власти Киева не исключают возможность повторного наступления на столицу — Павлюк

Вероятность повторного наступления российских войск на Киев всегда остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.

Павлюк добавляет, что власти города не исключает таких вариантов, а потому готовится к различным действиям врага.

— Вероятность всегда остается, потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет. Поэтому, если в планах России остается полное уничтожение Украины, как это было всегда, и пока будет существовать Россия, сердце Украины — Киев будет под прицелом. Мы такие варианты не отвергаем, просчитываем и готовимся к различным возможным сценариям действий противника, — рассказал он.

Напомним, по данным Минобороны, сейчас ключевая задача российских оккупационных войск — это попытка закрепиться на границах Луганской и Донецкой областей.

Однако существует угроза наступления оккупантов и на другие регионы Украины.

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