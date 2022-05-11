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Факти / Україна

Це буде величезна дурість: Арестович про ймовірність наступу на Київ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Це буде величезна дурість: Арестович про ймовірність наступу на Київ

Якщо Росія вирішить перекинути кілька тисяч накопичених військових під Київ – це буде абсолютно марним самогубством.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтервю Фейгін Live. Він зауважив, що потрібно  розрізняти плани та можливості їх реалізації.

– Вони, звісно, такі речі обговорюють, ми про це знаємо. Але реально немає жодної можливості. Якщо вони накопичені кілька тисяч кинуть під Київ – це буде абсолютно марним самогубством. Думаю, що на це не піде навіть російське командування. Тому що це буде величезна дурість. Вони не підуть на це, – зауважив він.

Днями голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що ймовірність повторного наступу російських військ на Київ завжди залишається. За його словами, влада міста не відкидає таких варіантів, тому готується до різних дій ворога.

Зі свого боку мер столиці Віталій Кличко більше не закликає киян почекати із поверненням до Києва. Але на сьогодні кожен, хто повертається до столиці, повинен розуміти, що місто не може поки що бути безпечним.

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Фото: Офіс президента

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