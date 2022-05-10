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Факты / Видео / Украина

Кличко оценил, можно ли уже вернуться в Киев

Анастасия Гевко редактор ленты

Мэр Киева Виталий Кличко больше не призывает киевлян подождать с возвращением в украинскую столицу.

– Мы не можем запретить возвращаться (в Киев, – Ред.). Мы можем только рекомендовать. На сегодня каждый, кто возвращается в Киев, должен понимать, что город не может пока быть безопасным. Мы не можем гарантировать, что в любой момент не прозвучит воздушная тревога. Мы не можем гарантировать, что ракеты орков не попадут в какой-либо дом, и гарантировать 100% безопасности, – отметил он. 

Также мэр предупредил тех, кто решил возвращаться, что в городе остается большое количество блокпостов. 

– Продвижение по городу несколько ограничено. Гражданский транспорт работает не в полном объеме в пригороде и самом Киеве. Многие места заминированы, есть случаи подрыва мирных жителей. Все эти вещи нужно знать и при возвращении придерживаться правил безопасности. На сегодня в Киев вернулось уже ⅔ людей. В некоторых местах вновь появились пробки. Киев понемногу возвращается к нормальной жизни, но нельзя забывать, что мы живем в условиях военного положения, – сказал Кличко. 

Он уточнил, что ПВО Киева была усилена в последнее время, но гарантировать полную безопасность власти пока не могут.

По его словам, ситуация с топливом пока остается напряженной, но ее планируют решить. 

Виталий Кличко также рассказал, что в Киеве вследствие российской агрессии уже повреждено 390 зданий, 222 многоквартирных дома, 20 из которых могут быть возобновлены в первую очередь. 

– Наша задача – чтобы до конца лета каждый из жителей имел возможность заехать в свои квартиры. Большой объем работ город делает за свой счет, – утверждает мэр.

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