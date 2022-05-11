Немецкий бундесвер начал обучение украинских военных на самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

Об этом сообщило министерство обороны Германии в социальных сетях.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали обучение в артиллерийской школе в Идар-Оберштайне. Накануне они прилетели в Германию самолетом Вооруженных сил ФРГ из Польши.

Обычно курс обучения длится 40 дней, но при необходимости может быть сокращен. В процессе принимают участие также военные инструкторы из Нидерландов.

Минобороны Германии стремится подготовить до 18 экипажей PzH 2000. Каждый экипаж состоит из трех-пяти солдат в зависимости от операционной обстановки.

— Важно, что это обучение является однозначным проявлением нашей солидарности. Однако Германия не становится участником войны, обучая или поставляя оружие, — отметили в министерстве.

Немецкое правительство вместе с Нидерландами совместно решили отправить в Украину 12 самоходных гаубиц PzH 2000. Поэтому перед передачей вооружения ВСУ Бундесвер учит украинских солдат пользоваться им.

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Отметим, что Panzerhaubitzen 2000 — это тяжелые артиллерийские установки, разработанные немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann. Эти гаубицы оснащены стволом длиной 52 калибры (8 м), автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов.

Источник: Министерство обороны Германии