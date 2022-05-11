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Факты / Украина

Германия тренирует украинских военных управлять гаубицами PzH 2000

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Panzerhaubitze 2000

Немецкий бундесвер начал обучение украинских военных на самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

Об этом сообщило министерство обороны Германии в социальных сетях.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали обучение в артиллерийской школе в Идар-Оберштайне. Накануне они прилетели в Германию самолетом Вооруженных сил ФРГ из Польши.

Обычно курс обучения длится 40 дней, но при необходимости может быть сокращен. В процессе принимают участие также военные инструкторы из Нидерландов.

Минобороны Германии стремится подготовить до 18 экипажей PzH 2000. Каждый экипаж состоит из трех-пяти солдат в зависимости от операционной обстановки.

— Важно, что это обучение является однозначным проявлением нашей солидарности. Однако Германия не становится участником войны, обучая или поставляя оружие, — отметили в министерстве.

Немецкое правительство вместе с Нидерландами совместно решили отправить в Украину 12 самоходных гаубиц PzH 2000. Поэтому перед передачей вооружения ВСУ Бундесвер учит украинских солдат пользоваться им.

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Отметим, что Panzerhaubitzen 2000 — это тяжелые артиллерийские установки, разработанные немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann. Эти гаубицы оснащены стволом длиной 52 калибры (8 м), автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов.

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Источник: Министерство обороны Германии

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Фото: Depositphotos

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