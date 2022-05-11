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Факти / Україна

Німеччина тренує українських військових керувати гаубицями PzH 2000

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Panzerhaubitze 2000

Німецький бундесвер розпочав навчання українських військових на самохідних артилерійських установках Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

Про це повідомило міністерство оборони Німеччини у соціальних мережах.

Військовослужбовці Збройних сил України розпочали навчання в артилерійській школі в Ідар-Оберштайні. Напередодні вони прилетіли до Німеччини літаком Збройних сил ФРН із Польщі.

Зазвичай курс навчання триває 40 днів, але за потреби може бути скорочений. У процесі беруть участь також військові інструктори з Нідерландів.

Міноборони Німеччини прагне підготувати до 18 екіпажів PzH 2000. Кожен екіпаж складається з трьох-п’яти солдатів залежно від операційної обстановки.

– Важливо, що це навчання є однозначним виявом нашої солідарності. А проте, Німеччина не стає учасником війни, навчаючи чи постачаючи зброю, – зазначили у міністерстві.

Німецький уряд разом із Нідерландами спільно вирішили відправити до України 12 самохідних гаубиць PzH 2000. Тому перед передачею озброєння ЗСУ Бундесвер вчить українських солдат користуватися ним.

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Зазначимо, що Panzerhaubitzen 2000 — це важкі артилерійські установки, розроблені німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann. Ці гаубиці оснащені стволом довжиною 52 калібри (8 м), автоматичною системою заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів.

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Джерело: Міністерство оборони Німеччини

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Фото: Depositphotos

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