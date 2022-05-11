Німецький бундесвер розпочав навчання українських військових на самохідних артилерійських установках Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

Про це повідомило міністерство оборони Німеччини у соціальних мережах.

Військовослужбовці Збройних сил України розпочали навчання в артилерійській школі в Ідар-Оберштайні. Напередодні вони прилетіли до Німеччини літаком Збройних сил ФРН із Польщі.

Зазвичай курс навчання триває 40 днів, але за потреби може бути скорочений. У процесі беруть участь також військові інструктори з Нідерландів.

Міноборони Німеччини прагне підготувати до 18 екіпажів PzH 2000. Кожен екіпаж складається з трьох-п’яти солдатів залежно від операційної обстановки.

– Важливо, що це навчання є однозначним виявом нашої солідарності. А проте, Німеччина не стає учасником війни, навчаючи чи постачаючи зброю, – зазначили у міністерстві.

Німецький уряд разом із Нідерландами спільно вирішили відправити до України 12 самохідних гаубиць PzH 2000. Тому перед передачею озброєння ЗСУ Бундесвер вчить українських солдат користуватися ним.

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Зазначимо, що Panzerhaubitzen 2000 — це важкі артилерійські установки, розроблені німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann. Ці гаубиці оснащені стволом довжиною 52 калібри (8 м), автоматичною системою заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів.

Джерело: Міністерство оборони Німеччини