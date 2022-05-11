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Факты / Украина

Оккупанты обстреляли школу-интернат в Горском

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Луганської області 10 травня 2022

В Горском российские военные обстреляли Луганскую областную школу-интернат.

Специальное учебное заведение, где учились дети с особыми потребностями, враг атаковал накануне.

– Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Было. “Благодаря” россиянам.

К счастью, воспитанников школы мы заранее эвакуировали, – сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

В течение 10 мая враг 15 раз открывал огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области.

В течение 10 мая в Луганской области повреждено:

  • Горское – областная школа-интернат,
  • Северодонецк – гостиница, жилой дом и магистральный газопровод,
  • Врубовка – шесть жилых домов и дом культуры,
  • Рубежное – три многоэтажки,
  • Лисичанск – две многоэтажки.

Умышленно сбросили мину российские военные 10 мая и на гуманитарный автомобиль, возвращавшийся из Лисичанска после доставки продуктов.

В момент вражеской атаки в салоне находился только водитель.

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Мужчина от действий российских захватчиков не пострадал.

Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Оккупанты обстреляли школу-интернат в Горском / 17 фотографий

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 77-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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