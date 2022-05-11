В Горском российские военные обстреляли Луганскую областную школу-интернат.
Специальное учебное заведение, где учились дети с особыми потребностями, враг атаковал накануне.
– Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Было. “Благодаря” россиянам.
К счастью, воспитанников школы мы заранее эвакуировали, – сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
В течение 10 мая враг 15 раз открывал огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области.
В течение 10 мая в Луганской области повреждено:
- Горское – областная школа-интернат,
- Северодонецк – гостиница, жилой дом и магистральный газопровод,
- Врубовка – шесть жилых домов и дом культуры,
- Рубежное – три многоэтажки,
- Лисичанск – две многоэтажки.
Умышленно сбросили мину российские военные 10 мая и на гуманитарный автомобиль, возвращавшийся из Лисичанска после доставки продуктов.
В момент вражеской атаки в салоне находился только водитель.
Мужчина от действий российских захватчиков не пострадал.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 77-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай