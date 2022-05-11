В Горском российские военные обстреляли Луганскую областную школу-интернат.

Специальное учебное заведение, где учились дети с особыми потребностями, враг атаковал накануне.

– Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Было. “Благодаря” россиянам. К счастью, воспитанников школы мы заранее эвакуировали, – сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

В течение 10 мая враг 15 раз открывал огонь по жилым кварталам и инфраструктуре области.

В течение 10 мая в Луганской области повреждено:

Горское – областная школа-интернат,

Северодонецк – гостиница, жилой дом и магистральный газопровод,

Врубовка – шесть жилых домов и дом культуры,

Рубежное – три многоэтажки,

Лисичанск – две многоэтажки.

Умышленно сбросили мину российские военные 10 мая и на гуманитарный автомобиль, возвращавшийся из Лисичанска после доставки продуктов.

В момент вражеской атаки в салоне находился только водитель.

Сейчас смотрят

Мужчина от действий российских захватчиков не пострадал.

Оккупанты обстреляли школу-интернат в Горском / 17 фотографий

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 77-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай