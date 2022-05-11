У Гірському російські військові обстріляли Луганську обласну школу-інтернат.
Спеціальний навчальний заклад, де навчались діти з особливими потребами, ворог атакував напередодні.
– Заклад із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Був. “Завдяки” росіянам.
На щастя, вихованців школи ми заздалегідь евакуювали, – повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Загалом протягом 10 травня ворог 15 разів відкривав вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі області.
Упродовж 10 травня в Луганській області пошкоджено:
- Гірське – обласна школа-інтернат,
- Сєвєродонецьк – готель, житловий будинок та магістральний газопровід,
- Врубівка – шість житлових будинків та будинок культури,
- Рубіжне – три багатоповерхівки,
- Лисичанськ – дві багатоповерхівки.
Умисно скинули міну російські військові 10 травня й на гуманітарний автомобіль, який повертався з Лисичанська після доставлення харчів.
На момент ворожої атаки в салоні перебував лише водій.
Чоловік від дій російських загарбників не постраждав.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 77-му добу.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай