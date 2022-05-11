У Гірському російські військові обстріляли Луганську обласну школу-інтернат.

Спеціальний навчальний заклад, де навчались діти з особливими потребами, ворог атакував напередодні.

– Заклад із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Був. “Завдяки” росіянам. На щастя, вихованців школи ми заздалегідь евакуювали, – повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Загалом протягом 10 травня ворог 15 разів відкривав вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі області.

Упродовж 10 травня в Луганській області пошкоджено:

Гірське – обласна школа-інтернат,

Сєвєродонецьк – готель, житловий будинок та магістральний газопровід,

Врубівка – шість житлових будинків та будинок культури,

Рубіжне – три багатоповерхівки,

Лисичанськ – дві багатоповерхівки.

Умисно скинули міну російські військові 10 травня й на гуманітарний автомобіль, який повертався з Лисичанська після доставлення харчів.

На момент ворожої атаки в салоні перебував лише водій.

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Окупанти обстріляли школу-інтернат у Гірському / 17 фотографий

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай