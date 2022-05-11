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Факти / Україна

Окупанти обстріляли школу-інтернат у Гірському

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Луганської області 10 травня 2022

У Гірському російські військові обстріляли Луганську обласну школу-інтернат.

Спеціальний навчальний заклад, де навчались діти з особливими потребами, ворог атакував напередодні.

– Заклад із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Був. “Завдяки” росіянам.

На щастя, вихованців школи ми заздалегідь евакуювали, – повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Загалом протягом 10 травня ворог 15 разів відкривав вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі області.

Упродовж 10 травня в Луганській області пошкоджено:

  • Гірське – обласна школа-інтернат,
  • Сєвєродонецьк – готель, житловий будинок та магістральний газопровід,
  • Врубівка – шість житлових будинків та будинок культури,
  • Рубіжне – три багатоповерхівки,
  • Лисичанськ – дві багатоповерхівки.

Умисно скинули міну російські військові 10 травня й на гуманітарний автомобіль, який повертався з Лисичанська після доставлення харчів.

На момент ворожої атаки в салоні перебував лише водій.

Зараз дивляться

Чоловік від дій російських загарбників не постраждав.

Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Обстріл Луганської області 10 травня 2022
Окупанти обстріляли школу-інтернат у Гірському / 17 фотографий

Повномасштабна війна в Україні триває вже 77-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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