Режим Путина нужно устранить, чтобы прекратить разжигание войны – глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что отставка не только Владимира Путина, но и всего поддерживающего его режима необходима, чтобы остановить разжигание войны России, и предположил, что лидер Кремля будет становиться все более неустойчивым, поскольку его потери на поле боя в Украине растут.

Разговаривая с CNN в Вашингтоне во вторник, Ландсбергис также сказал, что его страна стремится к постоянному присутствию американских войск, назвав это наибольшим сдерживающим фактором для такого агрессора, как Россия, а также усиленной поддержки со стороны НАТО на саммите лидеров в следующем месяце в Мадриде.

Литва была решительным сторонником Украины с начала войны более двух месяцев назад и настаивала на жестком ответе на противодействие России, став первой страной в Европейском Союзе, прекратившей импорт российского газа.

Ландсбергис сказал, что США и европейские союзники все еще были сосредоточены на своем тактическом подходе к войне в Украине, реагируя на события на местах.

Однако министр иностранных дел подчеркнул, что им также нужно стратегически думать о долгосрочной перспективе — и пока Путин и его сторонники не уйдут, мир должен быть готов к тому, что Россия может снова воевать, не исключая стран НАТО.

— Есть страны, которые ожидают, что мы просто должны дождаться окончания войны, а потом вернемся к обычному бизнесу, — сказал Ландсбергис.

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— Россия, разжигающая войну, закончится, когда в России покончат с этим режимом. Мы видим это только так, – сказал Ландсбергис.

Ландсбергис объяснил, что Путину будет недостаточно просто не возглавлять Россию, поскольку это целая система.

– Путин может быть болен, его может оттолкнуть ближайшее окружение – которое, вероятно, очень недовольно потерями на поле боя – но это не значит, что изменится режим или изменится отношение к войне, – сказал он.

Напомним, накануне президент Европейского совета Шарль Мишель, который находился в Украине, заявил, что Европейский Союз уже близок к решению проблемы с запретом импорта российской нефти.

Фото: Gabrielius Landsbergis