ЕС может ввести нефтяное эмбарго относительно РФ в течение суток — Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина надеется на принятие Евросоюзом решения об эмбарго на российские нефтепродукты в течение ближайших 24 часов.

Об этом она заявила в эфире национального телемарафона.

– Сегодня мы ожидаем, что это решение будет принято менее чем через 24 часа, – подчеркнула Стефанишина.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, находящийся сегодня в Украине, заявил на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмигалем, что Европейский Союз уже близок к решению проблемы с запретом импорта российской нефти.

– Мы работаем над освобождением стран ЕС от давления России со стороны снабжения энергетическими носителями. Мы уже обсуждаем, мы уже близки к решению проблемы с запретом на импорт российской нефти, – сказал европолитик.

По данным мировых СМИ, Евросоюз продолжает обсуждать шестой пакет санкций против России, предусматривающий нефтяное эмбарго, из-за позиции некоторых стран – в частности, Венгрии, Болгарии, Словакии и Чехии.