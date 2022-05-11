Режим Путіна потрібно усунути, щоб припинити розпалювання війни – глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що відставка не тільки Володимира Путіна, але й усього режиму, який його підтримує, необхідна, щоб зупинити розпалювання війни Росії, і передбачив, що лідер Кремля буде ставати все більш нестійким, оскільки його втрати на полі бою в Україні зростають.

Розмовляючи з CNN у Вашингтоні у вівторок, Ландсбергіс також сказав, що його країна прагне постійної присутності американських військ, назвавши це найбільшим стримувальним фактором для такого агресора, як Росія, а також посиленої підтримки з боку НАТО на саміті лідерів наступного місяця в Мадриді.

Литва була рішучим прихильником України з початку війни більше двох місяців тому і наполягала на жорсткій відповіді на протидію Росії, ставши першою країною в Європейському Союзі, яка припинила імпорт російського газу.

Ландсбергіс сказав, що США та європейські союзники досі були зосереджені на своєму тактичному підході до війни в Україні, реагуючи на події на місцях.

Однак міністр закордонних справ наголосив, що їм також потрібно стратегічно думати про довгострокову перспективу — і поки Путін і його прибічники не підуть, світ має бути готовим до того, що Росія може знову воювати, не виключаючи країни НАТО.

– Є країни, які очікують, що ми просто повинні дочекатися закінчення війни, а потім ми повернемося до звичайного бізнесу, — сказав Ландсбергіс.

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– Росія, що розпалює війну, закінчиться, коли в Росії покінчать з цим режимом. Ми бачимо це лише так, – додав Ландсбергіс.

Ландсбергіс пояснив, що Путіну буде недостатньо просто більше не очолювати Росію, оскільки це ціла система.

– Путін може бути хворий, його може відштовхнути найближче оточення – яке, ймовірно, дуже незадоволене втратами на полі бою – але це не означає, що зміниться режим чи зміниться ставлення до війни, – сказав він.

Нагадаємо, нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель, який перебував в Україні, заявив, що Європейський Союз уже близький до вирішення проблеми із забороною імпорту російської нафти.

Фото: Gabrielius Landsbergis