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Факты / Украина

Штурм Азовстали: РФ наносит ракетно-бомбовые удары

Татьяна Забожко, редактор ленты
Азовсталь

11 мая российские военные продолжают блокировать подразделения Вооруженных сил Украины в районе завода Азовсталь в Мариуполе Донецкой области.

Армия Российской Федерации проводит в городе штурмовые действия.

Для этого применяет артиллерию, танки и наносит ракетно-бомбовые удары.

Также враг не оставляет намерений выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время группировки оккупационных войск продолжают наступление для взятия под полный контроль Рубежного, а также захвата Лимана и Северодонецка.

Не прекращается штурм при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях.

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Источник: Генштаб ВСУ

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Фото: УНИАН

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