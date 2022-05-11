11 мая российские военные продолжают блокировать подразделения Вооруженных сил Украины в районе завода Азовсталь в Мариуполе Донецкой области.

Армия Российской Федерации проводит в городе штурмовые действия.

Для этого применяет артиллерию, танки и наносит ракетно-бомбовые удары.

Также враг не оставляет намерений выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время группировки оккупационных войск продолжают наступление для взятия под полный контроль Рубежного, а также захвата Лимана и Северодонецка.

Не прекращается штурм при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях.

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Источник: Генштаб ВСУ