Штурм Азовсталі: РФ завдає ракетно-бомбових ударів

11 травня російські військові продовжують блокувати підрозділи Збройних сил України в районі заводу Азовсталь у Маріуполі Донецької області.

Армія Російської Федерації проводить у місті штурмові дії.

Для цього застосовує артилерію, танки та завдає ракетно-бомбових ударів.

Також ворог не полишає намірів вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Нині угруповання окупаційних військ продовжують наступ для взяття під повний контроль Рубіжного, а також захоплення Лиману та Сєвєродонецька.

Не припиняється штурм за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках.

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Джерело: Генштаб ЗСУ