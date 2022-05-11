Штурм Азовсталі: РФ завдає ракетно-бомбових ударів

11 травня російські військові продовжують блокувати підрозділи Збройних сил України в районі заводу Азовсталь у Маріуполі Донецької області.
Армія Російської Федерації проводить у місті штурмові дії.
Для цього застосовує артилерію, танки та завдає ракетно-бомбових ударів.
Також ворог не полишає намірів вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
Нині угруповання окупаційних військ продовжують наступ для взяття під повний контроль Рубіжного, а також захоплення Лиману та Сєвєродонецька.
Не припиняється штурм за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 77-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ