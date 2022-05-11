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Факти / Україна

Штурм Азовсталі: РФ завдає ракетно-бомбових ударів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Азовсталь

11 травня російські військові продовжують блокувати підрозділи Збройних сил України в районі заводу Азовсталь у Маріуполі Донецької області.

Армія Російської Федерації проводить у місті штурмові дії.

Для цього застосовує артилерію, танки та завдає ракетно-бомбових ударів.

Також ворог не полишає намірів вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Нині угруповання окупаційних військ продовжують наступ для взяття під повний контроль Рубіжного, а також захоплення Лиману та Сєвєродонецька.

Не припиняється штурм за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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Фото: УНІАН

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