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Факты / Украина

Танки, вертолеты и беспилотники: какие потери понесла РФ в Украине 10 мая

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

С начала полномасштабной войны в Украине, 24 февраля, по 11 мая Вооруженные силы Украины ликвидировали ориентировочно 26 350 военных армии РФ.

Только за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 350 российских захватчиков.

Наибольшие потери 10 мая враг понес на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

Недосчитались военные РФ за сутки 17 танков. На столько же у захватчиков стало меньше автомобилей и автоцистерн.

Кроме того, потеряли оккупанты почти полсотни боевых бронированных машин и девять единиц артиллерийских систем.

В небе над Украиной ВСУ сбили два вражеских вертолета и 10 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Общие потери РФ на 11 мая 2022

  • личного состава – около 26 350 (+350),
  • танков ‒ 1 187 (+17),
  • боевых бронированных машин ‒ 2 856 (+48),
  • артиллерийских систем – 528 (+9),
  • реактивных систем залпового огня – 185,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 87,
  • самолетов – 199,
  • вертолетов – 160 (+2),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 390 (+10),
  • крылатых ракет – 94,
  • кораблей (катеров) – 12,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 997 (+17),
  • специальной техники – 41.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 77-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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