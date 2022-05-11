С начала полномасштабной войны в Украине, 24 февраля, по 11 мая Вооруженные силы Украины ликвидировали ориентировочно 26 350 военных армии РФ.

Только за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 350 российских захватчиков.

Наибольшие потери 10 мая враг понес на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

Недосчитались военные РФ за сутки 17 танков. На столько же у захватчиков стало меньше автомобилей и автоцистерн.

Кроме того, потеряли оккупанты почти полсотни боевых бронированных машин и девять единиц артиллерийских систем.

В небе над Украиной ВСУ сбили два вражеских вертолета и 10 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Общие потери РФ на 11 мая 2022

личного состава – около 26 350 (+350),

танков ‒ 1 187 (+17),

боевых бронированных машин ‒ 2 856 (+48),

артиллерийских систем – 528 (+9),

реактивных систем залпового огня – 185,

средств противовоздушной обороны ‒ 87,

самолетов – 199,

вертолетов – 160 (+2),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 390 (+10),

крылатых ракет – 94,

кораблей (катеров) – 12,

автомобильной техники и автоцистерн – 1 997 (+17),

специальной техники – 41.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 77-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ