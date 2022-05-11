С начала полномасштабной войны в Украине, 24 февраля, по 11 мая Вооруженные силы Украины ликвидировали ориентировочно 26 350 военных армии РФ.
Только за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 350 российских захватчиков.
Наибольшие потери 10 мая враг понес на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.
Недосчитались военные РФ за сутки 17 танков. На столько же у захватчиков стало меньше автомобилей и автоцистерн.
Кроме того, потеряли оккупанты почти полсотни боевых бронированных машин и девять единиц артиллерийских систем.
В небе над Украиной ВСУ сбили два вражеских вертолета и 10 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Общие потери РФ на 11 мая 2022
- личного состава – около 26 350 (+350),
- танков ‒ 1 187 (+17),
- боевых бронированных машин ‒ 2 856 (+48),
- артиллерийских систем – 528 (+9),
- реактивных систем залпового огня – 185,
- средств противовоздушной обороны ‒ 87,
- самолетов – 199,
- вертолетов – 160 (+2),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 390 (+10),
- крылатых ракет – 94,
- кораблей (катеров) – 12,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 997 (+17),
- специальной техники – 41.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 77-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ