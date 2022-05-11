Із початку повномасштабної війни в Україні, 24 лютого, до 11 травня Збройні сили України ліквідували орієнтовно 26 350 військових армії РФ.

Лише впродовж минулої доби українські військові знищили 350 російських загарбників.

Найбільших втрат 10 травня ворог зазнав на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

Недорахувались військові РФ упродовж доби 17 танків. На стільки ж у загарбників стало менше автомобілів та автоцистерн.

Крім того, втратили окупанти майже пів сотні бойових броньованих машин та дев’ять одиниць артилерійських систем.

У небі над Україною ЗСУ збили два ворожі гелікоптери та 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Загальні втрати РФ на 11 травня 2022 року

особового складу ‒ близько 26 350 (+350),

танків ‒ 1 187 (+17),

бойових броньованих машин ‒ 2 856 (+48),

артилерійських систем – 528 (+9),

реактивних систем залпового вогню ‒ 185,

засобів протиповітярної оборони ‒ 87,

літаків – 199,

гелікоптерів – 160 (+2),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 390 (+10),

крилатих ракет – 94,

кораблів (катерів) – 12,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 997 (+17),

спеціальної техніки – 41.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 77-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ