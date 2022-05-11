В Сенате зарегистрировали резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма

В резолюции говорится, что Сенат считает действия правительства России и Владимира Путина актами терроризма и призывает госсекретаря США признать Россию государством, спонсирующим терроризм.

Соавторы документа – сенаторы от обеих партий, демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

– Это признание будет важным в американском законодательстве. Есть только четыре страны, имеющие такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой ее нужно ассоциировать. Это тоталитарные режимы, и они не несут добра, — заявил во время презентации резолюции ее соавтор, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

– В течение 20 лет Путин избегал ответственности за убийства. Сейчас пришло время признать его тем, что соответствует его действиям. Он – террорист. И Россия — в руках государства-террориста, которым управляет Путин, — заявил сенатор Линдси Грэм.

– Россия спонсировала терроризм еще перед полномасштабным вторжением, потому что у них были пособия, наемники, доверенные лица в Украине. Я посещал Украину в составе двухпартийной делегации незадолго до полномасштабного вторжения, и мои коллеги спросили Зеленского: — Вы боитесь российского вторжения? А он посмотрел на нас и сказал: Россияне вторглись в нашу страну в 2014 году, они убили 14 тысяч наших людей. Они (россияне) спонсировали терроризм годами и годами, и они должны отвечать за это, — добавил сенатор от Демократической партии, соавтор резолюции Ричард Блументаль.

Страны-спонсоры терроризма подпадают под четыре главные категории санкций: ограничение на иностранную помощь от США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, контроль за экспортом товаров двойного использования, а также под различные финансовые и другие ограничения.

Также предусматриваются дополнительные санкции, которые наказывают лица и страны за сотрудничество с государствами-спонсорами терроризма.