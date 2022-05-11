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Факти / Світ

У Сенаті зареєстрували резолюцію про визнання Росії державою – спонсором тероризму

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
У Сенаті зареєстрували резолюцію про визнання Росії державою – спонсором тероризму

У резолюції йдеться, що Сенат вважає дії уряду Росії за президентства Володимира Путіна актами тероризму і закликає держсекретаря США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм.

Співавтори документа – сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

– Це визнання буде важливим в американському законодавстві. Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося внести до цього списку Росію, щоб вона була п’ятою. Це компанія, з якою її треба асоціювати. Це тоталітарні режими, І вони не несуть добра, – заявив під час презентації резолюції її співавтор, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

– Упродовж 20 років Путін уникав відповідальності за вбивства. То ж зараз настав час визнати його тим, що відповідає його діям. Він – терорист. І Росія – держава-терорист, якою управляє Путін, – заявив сенатор Ліндсі Грем.

– Росія спонсорувала тероризм ще перед повномасштабним вторгненням, тому що у них були посібники, найманці, довірені особи в Україні. Я відвідував Україну у складі двопартійної делегації незадовго до повномасштабного вторгнення, і мої колеги спитали у Зеленського, чи боїться він російського вторгнення? А він подивився на нас і сказав: Росіяни вторглися в нашу країну в 2014 році, вони вбили 14 тисяч наших людей. Вони (росіяни) спонсорували тероризм роками і мають за це відповідати, – додав сенатор від Демократичної партії, співавтор резолюції Річард Блументаль.

Держави – спонсори тероризму підпадають під чотири основні категорії санкцій: обмеження на іноземну допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції; контроль за експортом товарів подвійного використання, а також – під різні фінансові та інші обмеження.

Також передбачаються додаткові санкції, які карають осіб і країни, які співпрацюють із державами – спонсорами тероризму.

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Джерело: Голос Америки

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