Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало приказ № 82, в котором сообщается об увеличении количества общин, жителям которых будут выплачивать помощь от государства. Изменения стартовали с 1 мая 2022 года.

В обновленный список добавились 11 общин Николаевской области.

— Всего в список вошли 8 областей. Это территориальные общины Днепропетровской (2 общины), Херсонской (49 общин), Харьковской (51 община), Николаевской (15 общин), Донецкой (66 общин – все), Луганской (37 общин – все), Одесской (1 община) и Запорожской (49 общин) областей. То есть с 1 мая все внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в этих общинах, гарантированно получат денежную помощь от государства, — говорится в сообщении.

Министерство напомнило, что перечень общин не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия, на которые опираются: территории, которые временно оккупированные; территории, находящиеся в окружении (блокировке); территории, где ведутся активные боевые действия.

Напомним, что с мая отменяются выплаты внутренне перемещенным лицам, вернувшимся домой.

Источник: Минреинтеграции