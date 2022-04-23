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Факты / Украина / Общество

Выплаты некоторым ВПЛ отменяют: каким категориям и когда

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Марина Лазебна

С мая отменяются выплаты внутренне перемещенным лицам, которые вернулись домой.

Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная в эфире национального телемарафона.

По ее словам, выплаты будут получать только те ВПЛ, которые проживают там, где зона боевых действий и они не может туда вернуться. А также те, у кого повреждено имущество.

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— С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот таким людям выплаты будут прекращаться с мая, — отметила министр.

Например, условно киевляне, у которых не разрушен дом, находятся во Львове, то им выплаты с мая остановят, даже если они и дальше будут стремиться оставаться там.

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