Утром 12 мая российские военные из Ураганов обстреляли Великую Костромку и Зеленодольск Днепропетровской области.

Обстрелом разрушен объект энергетической инфраструктуры.

От действий военных РФ один человек погиб и еще один получил ранение.

– Били именно тогда, когда люди шли на работу… – добавляет глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Валентин Резниченко