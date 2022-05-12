Утром 12 мая российские военные из Ураганов обстреляли Великую Костромку и Зеленодольск Днепропетровской области.
Обстрелом разрушен объект энергетической инфраструктуры.
От действий военных РФ один человек погиб и еще один получил ранение.
– Били именно тогда, когда люди шли на работу… – добавляет глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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Источник: Валентин Резниченко