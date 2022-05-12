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Факти / Україна

Коли люди йшли на роботу: РФ обстріляла з Градів Дніпропетровську область

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ракетная установка Град

Уранці 12 травня російські військові з Ураганів обстріляли Велику Костромку та Зеленодольськ Дніпропетровської області.

Обстрілом зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури.

Від дій військових РФ одна людина загинула та ще одна дістала поранення.

– Били саме тоді, коли люди йшли на роботу… – додає очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Джерело: Валентин Резніченко

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Фото: Depositphotos

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