Коли люди йшли на роботу: РФ обстріляла з Градів Дніпропетровську область

Уранці 12 травня російські військові з Ураганів обстріляли Велику Костромку та Зеленодольськ Дніпропетровської області.
Обстрілом зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури.
Від дій військових РФ одна людина загинула та ще одна дістала поранення.
– Били саме тоді, коли люди йшли на роботу… – додає очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Джерело: Валентин Резніченко