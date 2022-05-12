Переговоры о спасении раненых из Азовстали и $40 млрд от США: что происходит на 78-е сутки войны

Сегодня началась 78-е сутки полномасштабной войны в Украине. Российская армия продолжает обстреливать ракетами украинские города. Под вражеский огонь попали Мариуполь, Одесса, Сумщина и другие.

В свою очередь украинские пограничники восстановить контроль над 1200 км участка украинской границы, две трети из которых – с Россией.

На Харьковщине силами ВСУ был освобожден поселок Питомник.

Украина предложила РФ вывезти раненых украинских военных из Азовстали в обмен на пленных россиян.

Конгресс США проголосовал за принятие законопроекта об оказании помощи Украине на сумму около $40 млрд, поскольку та продолжает сталкиваться с жестоким нападением России.

Важнейшие события 78-го дня — в трансляции Фактов ICTV.