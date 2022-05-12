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Факты / Украина

РФ нанесла авиаудары по Новгород-Северскому. Есть погибшие и раненые

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ нанесла авиаудары по Новгород-Северскому. Есть погибшие и раненые

Ночью 12 мая российские захватчики нанесли несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры города Новгород-Северский Черниговской области.

Разрушения получили школы, административные здания и частные дома.

После вражеских ночных обстрелов есть погибшие и раненные.

В настоящее время, согласно данным руководителя областной военной администрации Вячеслава Чауса, на месте происшествия работают спасатели и медики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Вячеслав Чаус

Фото: Вячеслав Чаус

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