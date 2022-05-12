Ночью 12 мая российские захватчики нанесли несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры города Новгород-Северский Черниговской области.
Разрушения получили школы, административные здания и частные дома.
После вражеских ночных обстрелов есть погибшие и раненные.
В настоящее время, согласно данным руководителя областной военной администрации Вячеслава Чауса, на месте происшествия работают спасатели и медики.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Вячеслав Чаус
Фото: Вячеслав Чаус