Ночью 12 мая российские захватчики нанесли несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры города Новгород-Северский Черниговской области.

Разрушения получили школы, административные здания и частные дома.

После вражеских ночных обстрелов есть погибшие и раненные.

В настоящее время, согласно данным руководителя областной военной администрации Вячеслава Чауса, на месте происшествия работают спасатели и медики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Вячеслав Чаус

Фото: Вячеслав Чаус