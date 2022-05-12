РФ завдала авіаударів по Новгород-Сіверському. Є загиблі та поранені

Уночі 12 травня російські загарбники завдали кількох авіаударів по об’єктах критичної інфраструктури міста Новгород-Сіверський Чернігівської області.
Руйнувань зазнали школи, адміністративні будівлі та приватні будинки.
Після ворожого нічного обстрілу є загиблі та поранені.
Нині, за даними керівника обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, на місці події працюють рятувальники та медики.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: В’ячеслав Чаус
Фото: В’ячеслав Чаус