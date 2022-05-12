Пока нет оснований считать, что может произойти повторное наступление на Киев со стороны России или Беларуси. А вероятность втягивания армии Александра Лукашенко в войну России против Украины – минимальна.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

— Сейчас каких-либо перспектив наступления на Киев со стороны Беларуси или со стороны России военные не видят. Несмотря на то, что в последние дни белорусы проводят стрельбы рядом с границей с Украиной, реалистичность сценария, в котором Лукашенко входит в эту войну со своей армией, абсолютно минимальна. У россиян сейчас ограниченный контингент находится на территории Беларуси, поэтому сейчас говорить о наступлении на Киев, к счастью, не приходится, – убежден он.

По словам Денисенко, вероятность повторного нападения на Киев будет зависеть только от того, как будут развиваться события на востоке Украины.

— Все будет решаться благодаря большому сражению за Донбасс. От того, как мы его пройдем, зависит вся судьба этой войны. Будет ли это “заморозка”, будут ли наступления или уход российской армии. Пока говорить, чем закончится это сражение, еще очень рано, оно в очень горячей фазе, — добавил советник министра.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал повторное наступление на Киев для российских военных самоубийством. Поэтому он уверен, что враг не пойдет на это.