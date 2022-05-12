Наразі немає підстав вважати, що може відбутися повторний наступ на Київ зі сторони Росії чи Білорусі. А ймовірність втягнення армії Олександра Лукашенка у війну Росії проти України – мінімальна.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

– Зараз якихось перспектив наступу на Київ зі сторони Білорусі чи зі сторони Росії військові не бачать. Попри те, що протягом останніх днів білоруси проводять стрільби поруч із кордоном з Україною, реалістичність сценарію, що Лукашенко входить в цю війну зі своєю армією, абсолютно мінімальна. У росіян зараз обмежений контингент перебуває на території Білорусі, тому зараз говорити про наступ на Київ, на щастя, не доводиться, – переконаний він.

За словами Денисенка, ймовірність повторного нападу на Київ буде залежати лише від того, як розвиватимуться події на сході України.

– Все буде вирішуватись завдяки великій битві за Донбас. Від того, як ми її пройдемо, залежить вся подальша доля цієї війни. Чи це буде “заморожування”, чи будуть наступи, чи відхід російської армії. Поки що говорити, чим закінчиться ця битва, ще дуже рано, вона в дуже гарячій фаз, – додав радник міністра.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович назвав повторний наступ на Київ для російських військових самогубством. Тому він переконаний, що ворог не піде на це.