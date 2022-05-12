12 мая российские военные продолжают боевые действия на занятом рубеже в Николаевской и Херсонской областях.
Однако подразделения Вооруженных сил Украины не разрешают им ни атаковать, ни продвинуться, отмечают в Оперативном командовании Юг.
Украинские защитники только в течение 11 мая ликвидировали 23 российских захватчика.
Кроме того, военные ВСУ поразили два танка, две боевые машины пехоты и уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области.
Это украинским военным удалось благодаря эффективному применению ракетно-артиллерийского вооружения.
Нейтрализовали подразделения противовоздушной обороны и ракету, которую враг запустил в Одесскую область.
Согласно данным оперативного командования Юг, в настоящее время корабельная группировка противника имеет переменный состав.
Однако в постоянной готовности к нанесению ракетного удара находятся не менее полусотни ракет морского базирования.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Генштаб ВСУ