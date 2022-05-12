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Факты / Украина

ВСУ не дают РФ атаковать и продвигаться на Юге – Оперативное командование

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

12 мая российские военные продолжают боевые действия на занятом рубеже в Николаевской и Херсонской областях.

Однако подразделения Вооруженных сил Украины не разрешают им ни атаковать, ни продвинуться, отмечают в Оперативном командовании Юг.

Украинские защитники только в течение 11 мая ликвидировали 23 российских захватчика.

Кроме того, военные ВСУ поразили два танка, две боевые машины пехоты и уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области.

Это украинским военным удалось благодаря эффективному применению ракетно-артиллерийского вооружения.

Нейтрализовали подразделения противовоздушной обороны и ракету, которую враг запустил в Одесскую область.

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Согласно данным оперативного командования Юг, в настоящее время корабельная группировка противника имеет переменный состав.

Однако в постоянной готовности к нанесению ракетного удара находятся не менее полусотни ракет морского базирования.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генштаб ВСУ

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