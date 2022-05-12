ЗСУ не дають РФ атакувати та просуватись на Півдні – Оперативне командування

12 травня російські військові продовжують вести бойові дії на зайнятому рубежі в Миколаївській та Херсонській областях.

Однак підрозділи Збройних сил України не дозволяють їм ані атакувати, ані просунутись, зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Українські захисники лише впродовж 11 травня ліквідували 23 російських загарбників.

Крім того, військові ЗСУ уразили два танки, дві бойові машини піхоти та знищили ворожий склад боєприпасів у Херсонській області.

Це українським військовим вдалось завдяки ефективному застосуванню ракетно-артилерійського озброєння.

Нейтралізували підрозділи протиповітряної оборони й ракету, якою ворог поцілив по Одеській області.

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За даними оперативного командування Південь, нині корабельне угруповання противника має перемінний склад.

Однак у постійній готовності до нанесення ракетного удару перебувають щонайменше пів сотні ракет морського базування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ