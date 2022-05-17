Боррель объяснил, что ЕС будет считать победой Украины в войне с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе заявил, что победой Украины в войне с Россией станет оттеснение российских войск за пределы границ Украины.

– Мы защищаем территориальную целостность Украины. И когда мы это говорим – мы надеемся, что Украина выиграет эту войну. Это значит, что она откинет захватчиков за пределы своих границ, – добавил Боррель.

На вопрос относительно попыток РФ устанавливать собственные оккупационные администрации на занятых территориях Украины Боррель ответил, что ЕС не будет считать их российскими.

— Мы не признаем ни один квадратный километр, взятый россиянами, так же как мы не признаем (аннексию, — Ред.) Крыма. Мы не признаем ни одну часть Украины, которая будет объявлена ​​частью России, – сообщил глава европейской дипломатии.

Источник: Европейская правда